Genthin. Auf die an ihn von 18 Stadträten herangetragene Rücktrittsforderung hat Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) bisher nicht reagiert. Falk Heidel (Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen), der im Stadtrat die Regie beim Zustandekommen der Rücktrittsforderung führte, bestätigte, dass „wie erwartet“ nichts seitens des Bürgermeisters in der Zwischenzeit geschehen sei.

Matthias Günther entgegnete dem auf Volksstimme-Anfrage, dass ihm kein offizielles Schreiben, somit auch keine Fristsetzung, noch eine Unterschriftenliste zugegangen sei. Falk Heidel hatte die schriftliche Rücktrittsforderung den Stadträten auf der Sondersitzung im März zur Unterschrift vorgelegt. Eine deutliche Mehrheit der Stadträte unterzeichnete das Dokument, darunter die komplette CDU-Fraktion, die Fraktion SPAL (SPD und Wählergemeinschaft Altenplathow) sowie die Fraktion Wählergemeinschaft Genthin-Mützel-Parchen.

Günther hatte unmittelbar nach der Sondersitzung lediglich eingeräumt, dass ihm ein Entwurfsdokument vorliege. Er hatte eine Reaktion in Aussicht gestellt, soweit ihm die Rücktrittsforderung der unterstützenden Stadträte vorgelegt würde.

14-Tage-Frist ist inzwischen überschritten

Die Linken, mit vier Mandaten im Stadtrat vertreten, hatten angekündigt, sich an der Unterschriftenaktion nicht zu beteiligen. In der Fraktion Grüne/Ländliche Wählergemeinschaft Fiener, sie verfügt ebenfalls über vier Sitze, wird jedem Einzelnen die Entscheidung freigestellt, die Rücktrittsforderung zu unterschreiben oder nicht. Den beiden Fraktionen wurden 14 Tage Zeit gelassen, das Papier zu unterschreiben. Kalendarisch ist diese Frist allerdings verstrichen.

Scheidet Genthins Bürgermeister nicht freiwillig aus dem Amt, kann nur eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Stadtrates, das müssten mindestens 19 Stimmen sein, ein Abwahlverfahren in Gang setzen. Zu guter Letzt würde in einem solchen Verfahren dann der Wähler das letzte Wort haben. Falk Heidel geht aktuell davon aus, dass die erforderlichen Stadtrat-Stimmen für ein Abwahlverfahren zusammenkommen würden. Es werde in den nächsten Tagen fraktionsübergreifend viele Gespräche geben, kündigte er an.

Günther spricht von öffentlicher Demontage

In der Forderung nach seinem Rücktritt sieht sich Genthins Bürgermeister massiven Vorwürfen ausgesetzt. Ihm wird der Rücktritt von einer Mehrheit der Stadträte nahegelegt, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden. Unter anderem heißt es in dem Dokument: „Mit Ihnen ist keine Perspektive für uns als Stadt Genthin erkennbar. Die letzten Jahre waren von Stillstand, Rückschritt und Perspektivlosigkeit geprägt. Die Zukunft unserer Stadt erfordert aber Engagement, Energie, Ideen und Entscheidungen.“

Die Unterzeichner der Rücktrittsforderung vermissen beim Amtsinhaber den Gestaltungswillen und eine Offenheit gegenüber neuen Ideen. Besonders werden ihm der Rechtsstreit um den Tourismusverein und die dadurch entstandenen Kosten von etwa 100?000 Euro zur Last gelegt. Günther wirft seinen Kritikern eine „öffentliche Demontage“ seiner Person vor.