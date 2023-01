Deshalb gibt es seit 70 Jahren eine offizielle Wetterstation in Genthin

In Genthin werden offiziell Wetterdaten erhoben.

Genthin - Immer wieder wird Genthin zumeist bei Rekordtemperaturen in den Medien genannt. Das geht zurück auf eine Wetterstation, die es mittlerweile seit vielen Jahrzehnten in der Stadt gibt. Genauer reicht die Geschichte der Wettermessung in Genthin 70 Jahre zurück.