Wenn per Kamera erst einmal alle Abwasserrohre im TAV-Gebiet durchleuchtet werden, dann finden sich auch Schadstellen. Wie die in der Poststraße, die jetzt behoben wird.

Für die Reparatur der Schadstelle der Abwassserleitung in der Poststraße muss die Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Genthin - Nachdem die Bruchstelle an der Abwasserleitung in der Bahnhofstraße, Höhe Poststraße bis auf den neuen Asphaltauftrag von Montag bis Mittwoch repariert worden ist, rücken die Mitarbeiter der Straßen- und Tiefbaufirma Buchheister jetzt der nächsten Schadstelle im Abwasserleitungsnetz in der Poststraße zu Leibe.