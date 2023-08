Am 3. September werden Genthins Straßen und die drumherum wieder für den Verkehr voll gesperrt. Der sollte die Stadt an diesem Tag weiträumig umfahren. Auch Parken ist verboten.

Genthin - Alle Jahre wieder kommt er in Genthin, der Sonntag, an dem Autofahrer um Genthin weiträumig einen Bogen machen sollten.

Denn auch für die 32. Auflage des Spee-Cups, es handelt sich um die Deutschen Meisterschaften für den Nachwuchs im Straßenradsport, werden am 3. September die Straßen in der Innenstadt von 8 bis 18 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Auch das Parken ist in dieser Zeit auf der Rennstrecke nicht erlaubt. Das bedeutet, Autos müssen dort vor dem Rennen weggefahren werden. In die abgesperrten Bereiche darf dann auf keinen Fall mit dem Auto gefahren werden.

Warum? Die Radsportler sind auf der Strecke mit Spitzengeschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde unterwegs. Sie können dabei auf keinen anderen Verkehr achten. Ein Auffahrunfall bei dem Rennen hätte - wie man sich unschwer vorstellen kann - schwerwiegende Folgen.

32. Spee-Cup: Etwa 400 Radsportler werden erwartet

Gesperrt ist deshalb am 3. September die Rennstrecke vom Kreishaus am Ende der Brandenburger Straße über die Berliner Chaussee auf der B 1 ab Werderstraße bis Neubensdorf. Hier wenden die Radsportler. Die Brandenburger Straße ist ab Markt gesperrt. Ringsum werden dann die Straßen (Jahnstraße, Seminarstraße, Mühlenstraße, Werderstraße, Am Werder, Am Birkenwäldchen, Karower Straße) zur Sackgasse beziehungsweise es darf gar nicht in sie hineingefahren werden. Innerhalb der Stadt werden neben den ausgeschilderten, teils weiträumigen Umleitungen auch Helfer an der Strecke darauf hinweisen (können).

Wie Sascha Rasch vom veranstaltenden Genthiner Radsportclub 66 haben sich bisher gut 300 Sportlerinnen und Sportler in allen Altersklassen für den 32. Spee-Cup angemeldet. Darunter auch solche Asse wie Theo Reinhardt und Roger Kluge, die als Duo 2018 bei den Bahnweltmeisterschaften in Apeldoorn Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren wurden. Erfahrungsgemäß gehen dann am Wettkampftag rund 400 Radsportlerinnen an den Start.

31. Spee-Cup: Genthiner Radsporttalente wollen vorn mitmischen

Auch die Genthinerinnen Jette Rasch und Lisa-Marie Meinecke treten wieder an. Im vergangenen Jahr standen sie ganz oben auf dem Treppchen als Deutsche Meisterinnen im Paarzeitfahren in der Altersklasse U 15. Diesmal starten sie eine Klasse höher, in der U 17, zählen dort also zu den jüngsten. Sascha Rasch schätzt ein: „Wenn sie einen Podestplatz erreichen, wäre das herausragend.“

Ähnlich sieht es bei Janne Beuer aus. Der kämpfe momentan um einen Platz in der Auswahl Sachsen-Anhalts für die 4er-Mannschaft der U 15 männlich und soll als „Youngster“ beim 32. Spee-Cup in dieser Altersklasse vor allem Erfahrungen sammeln, so Rasch. Im vergangenen Jahr hatte er nichts anbrennen lassen und gewann mit seinem Partner das Paarzeitfahren in der Altersklasse U 13.

Als Ausrichter, so Sascha Rasch, werde sich der Genthiner Radsportclub wieder alle Mühe geben, die „Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen und dabei Genthin in einem guten Licht in ganz Deutschland zu präsentieren“. Zuschauer an der Strecke seien natürlich gern gesehen. Die Genthiner hätten sich in den vergangenen Jahren beim Spee-Cup immer wieder als sportbegeistertes und fachkundiges Publikum erwiesen.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang habe sich jedenfalls schon angesagt, so Rasch. Sie wird gegen 9 Uhr am 3. September die Rennen beim Startpunkt am Kreishaus in der Brandenburger Straße eröffnen. Auch Silke Renk, Präsidentin des Landessportbundes, habe ihr Kommen wieder angekündigt.

Die bundesdeutschen Radsporthoffnungen werden jedenfalls von überall her angereist kommen. Sie scheuen auch sehr weite Anfahrtswege nicht. Denn wo sonst bekommen sie heutzutage mal eben so viele Kilometer Straße für ein einzelnes Radrennen gesperrt?