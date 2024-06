Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier hofft bei der EM im Spiel gegen Ungarn auf die ersten Spielminuten. Die Karriere des Brandenburgers begann in Kirchmöser. Sein Jugendtrainer verrät, wie der Fußball-Star tickt - und zeigt exklusive Bilder des Profis.

Maximilian Beier in seinen Anfangsjahrne in Kirchmöser und heute als Nationalspieler.

Kirchmöser/Genthin. - Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim erlebt eine Traum-Saison. Nun will der Nationalspieler mit der Deutschen Nationalmannschaft bei der EM den Titel holen. Diese Karriere war so vor vielen Jahren in Kirchmöser nahe Genthin noch nicht vorhersehbar.