Der November begann in Genthin mit einer spektakulären Aktion vor dem Rathaus. Dabei wurde es ziemlich feurig.

Die besten Bilder: So war die Feuershow auf dem Genthiner Marktplatz

Die Flying Sparks zeigten spektakuläre Darbietungen mit Feuerbehältern.

Genthin - Die ChurchNight Genthin präsentierte in diesem Jahr einen Gottesdienst, Workshops und eine spektakuläre Aktion auf dem Marktplatz.

Dicht am Publikum agierten die die Mitglieder der Magdeburger Feuergruppe. Foto: Mike Fleske

Die bekannte Magdeburger Künstlergruppe „Flying Sparks“ sorgte mit einer spektakulären Feuershow direkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Sie zeigten ein vielfältiges Programm mit verschiedenen Elementen zur Musik.

Das kam gut an. Zahlreiche Besucher trotzten dem herbstlichen Wetter mit Nieselregen und Kälte und verfolgten das Geschehen.

Die erfahrenen Feuerkünstler treten bundesweit auf und präsentieren eigens für Genthin choreografierte Showelemente mit Tanz, Musik und faszinierenden Pyro-Effekten.