Die Arbeiten am neuen Bauhof der Gemeinde Elbe-Parey in Parey gehen voran. Die Fundamente für die beiden Hallen sind fertig.

Genthin - Am Mittwoch erfolgte nun der Start für den Bau der ersten Halle. Geplant ist, so informierte Bürgermeisterin Nicole Golz in der Sitzung des Hauptausschusses, dass diese Halle in etwa 14 Tagen steht. Anschließend beginnt der Bau der zweiten Halle.