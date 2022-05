Die Genthiner Buchgarage hat geöffnet

Genthin - Am Seiteneingang der Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ in Genthin sind die beiden Flügeltore der Garage wieder weit geöffnet. Dahinter verbergen sich einige literarische Schätze: Ob Romane oder Kinderbücher, Spieleklassiker wie „Scotland Yard“ oder das Wissensquiz „Trivial Pursuit“ - hier in der Büchergarage werden Lesefreunde fündig.