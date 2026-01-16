Wenn in Genthin die Rede von der Gröblerstraße ist, denkt kaum jemand daran, dass hinter dem Namen eine Geschichte von Mut und Mitmenschlichkeit aus der Zeit der Pest steht.

Genthin - Genthin blickt auf über 855 Jahre Stadtgeschichte zurück – mit Licht- und Schattenseiten. Eine der dunkelsten Epochen traf die Stadt 1682, als die Pest ausbrach. Ein Mann zeigte in dieser Zeit Größe und ist noch heute im Straßenbild präsent: Andreas Gröbler.

Eingeschleppt wurde die Pest in Genthin durch den Stadtmusikus Christoph Ludewig, der nach einer Hochzeit in Burg erkrankte und wenige Tage später starb. Innerhalb von Monaten forderte die Seuche über ein Drittel der Bevölkerung: Von 334 Einwohnern lebten im Herbst nur noch 160.

Genthiner Pestopfer bekommen Arzneien aus Magdeburg

In dieser Zeit trat Amtsrichter Andreas Gröbler hervor. Statt sich in Sicherheit zu bringen, blieb er in der Stadt, half den Kranken und koordinierte gemeinsam mit Pfarrer Johannes Luther die Versorgung mit Lebensmitteln und Arzneien aus Magdeburg. Gröbler führte ein detailliertes Häuser- und Einwohnerverzeichnis, um den Überblick zu behalten – ein wichtiger Beitrag zur späteren Aufarbeitung der Katastrophe.

Als sich die Lage Anfang 1683 besserte, hatte Gröbler sich längst infiziert. Am 19. Juli 1683 starb er an der Pest. Trotz der Not und des Verlustes wurde sein Einsatz unvergessen. Ihm zu Ehren trägt heute eine Straße in Genthin seinen Namen – die Gröblerstraße, Verbindungsweg zwischen Friedenstraße und Magdeburger Straße. Sie erinnert daran, dass Menschlichkeit auch in schlimmsten Zeiten Bestand haben kann.