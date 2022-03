Die große Forderung von Genthiner Schülern: Frieden

Genthin - Es war ein ganz besonderes Signal, das vom Schulhof des Bismarck-Gymnasiums Genthin ausging: 500 Schüler bildeten im Hof des Haus I ein Symbol für den Frieden: Ein sogenanntes Peace-Zeichen. „Die Schüler beschäftigt die aktuelle Situation in der Ukraine und auch das Kollegium wollte ein Zeichen setzen“, erklärte Lehrerin Janine Merten, die die Aktion koordinierte.

In der Frühpause dirigierte sie die Schüler an ihre Plätze. Sebastian Eckold vom Schul-Förderverein kündigte an, dass die Bilder der Aktion in die Auftritte der Schule in den sozialen Netzwerken eingestellt werden. „Wir zeigen so unseren Standpunkt für ein friedliches Miteinander.“

Das machen auch die Kinder der Grundschule Ludwig Uhland. „Wir haben im Unterricht über den Krieg gesprochen und haben Friedenstauben gebastelt“, verrieten die Kinder der Klasse 2a. „Einige der selbstgebastelten Tauben sind in den Fenstern aufgehangen worden“, fügte Klassenlehrerin Yvonne Beloch hinzu. Aber über allem prangt in den Fenstern der oberen Etage ein Wort: „Frieden“.

"Frieden" steht auf den Fenstern der Uhland-Grundschule, die Kinder haben Friedenstauben gebastelt. Foto: Mike Fleske

Friedenstauben werden in der Stadt gezeigt

Übrigens, einige der Papiertauben der Uhlandschüler werden ab der kommenden Woche auch in den Fenstern des Pavillons auf dem Marktplatz zu sehen sein. Bürgermeister Matthias Günther zeigte Interesse an den Friedenstauben und möchte sie präsentieren.

Denn die Stadt selbst setzt ein Zeichen für den Frieden. Auf der Facebookseite und in Schaukästen ist ein Plakat zu sehen, das vom Genthiner Werbegrafiker Christian Greuel binnen weniger Stunden entworfen und zur Verfügung gestellt wurde.

Auf diese Weise wolle die Stadt ein Signal für den Frieden nach außen senden, so der Bürgermeister. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für Hilfen für die Menschen in der Ukraine an. „In der Stadt Genthin halten wir derzeit 64 Wohnungen vor, die wir als Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine beim Landkreis gemeldet haben“, sagte Matthias Günther.

Verwaltungsmitarbeiter Renè Peters (li.) und Bürgermeister Matthias Günther präsentieren das Friedensplakat der Stadt. Foto: Mike Fleske

Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Wohnungen seinen bezugsfertig saniert, aber nicht möbliert. Es gebe auch einige Wohnungen, die als Reserve zu nutzen wären. Auch hätten sich Einwohner gemeldet, die von sich aus Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Wer noch Wohnungsangebote melden möchte, kann dies bei der Stadtverwaltung oder beim Landkreis tun.

Grundsätzlich laufen die Fäden aber beim Landkreis zusammen. Dort werden alle Maßnahmen, die den Bereich der Flüchtlingsbetreuung betreffen, koordiniert. Am kommenden Montag, 7. März schaltet der Landkreis unter 03921 /949 9999 eine Infonummer frei. Per E-Mail kann man sich unter ukraine@lkjl.de erkundigen. Oder auch Hilfe anbieten. Auch sind ukrainisch sprechende Personen als Unterstützung gefragt.

Bei den Wirtschaftsjunioren Jerichower Land ist die Vorbereitung für die Unterstützung von Menschen in der Ukraine angelaufen. „Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet und werden außerdem zeitnah Standorte für Spendenabgaben einrichten“, sagte Elisa Heinke, Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren. Bei den Sachspenden sind in erster Linie medizinische Hilfsgüter gemeint, die an Krankenhäuser in der Ukraine geliefert werden sollen.

Zudem hat die Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) gemeinsam mit dem Landkreis die ersten Wohnungen eingerichtet. Wer noch Bettzeug (Kissen, Decken und Bezüge) spenden möchte, kann diese heute und morgen zwischen 10 und 18 Uhr bei der Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG) in der Ziegeleistraße abgeben.

Lieder für den Frieden