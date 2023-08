Was macht die Künstlerin Nikoline F. Kruse aus Hohenerxleben im Salzlandkreis aus? Eine Ausstellung in Jerichow gibt darauf Antworten.

Jerichow - Das Haus 6 des AWO Fachkrankenhauses Jerichow bietet seit dieser Woche Raum für eine Ausstellung der Künstlerin Nikoline F. Kruse aus Hohenerxleben. Dr. Marion Blaser, die die Künstlerin auf der Vernissage kurz vorstellte, hob dabei hervor, dass diese Ausstellung die erste nach einer langen Corona-Zwangspause in diesen Räumlichkeiten sei.

Die Präsenz Kruses in Jerichow war über persönliche Kontakt Blasers zum Schloss Hohenerxleben, der Wirkungsstätte der Künstlerin, zustande gekommen. Hier leitet sie die Künstlerwerkstatt, wo sie in integrativen Kursen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an das kreative Malen heranführt.

Von Hohenerxleben nach Jerichow

Kruse stellt vorwiegend im Schloss Hohenerxleben bei Staßfurt im Salzlandkreis aus, da sei sie sehr „ortsgebunden und standorttreu“, wie sie eingangs der Vernissage sagte.

In Jerichow zeigt Nikoline F. Kruse vorwiegend Sternen- und Stimmungsbilder sowie Porträts. Zum Teil werden sie von Gedichten und Texte aus der Feder der Künstlerin begleitet werden, die unmittelbar im Malprozess entstanden sind.

Ihre Werke, erklärte Kruse den Gästen der Vernissage, stünden für einen Dialog, den sie mit sich selber führe. Ihre Werke seien für sie auch immer ein „seelisches Erlebnis“. Sie könne für sich beim Malen Antworten auf solche Fragen finden, wo sie sei, wo sie stehe. Viele ihrer Bilder, an deren Anfang kein Plan stünde, seien für sie deshalb auch nicht eindeutig und könnten auf sehr unterschiedliche Weise interpretiert werden. So würden auch einige der Arbeiten, die in Jerichow ausgestellt seien, keinen Titel haben. Die Gäste der Ausstellung hätten so die Möglichkeit, sich in die Werke hineinzufühlen und ihren Bildern einen Titel zu geben. Dieser könne auf bereitgestellten Kärtchen hinterlegt werden.

Ausstellung bis zum Jahresende zu sehen

Dem offiziellen Teil der Vernissage, der musikalisch begleitet wurde von den „Saintenspinnern“, schloss sich ein Rundgang durch die Ausstellung an. Sie habe durchweg positive Resonanz erfahren dürfen, freute sich Nikoline F. Kruse nach dem Rundgang.

In der Jerichower Ausstellung, die bis zum Jahresende gezeigt wird, gewährt Einblicke in das Schaffen der Künstlerin in den Jahren von 1999 bis 2021. Als Architekturstudentin entdeckte sie 1995 das kreative Malen und Gestalten für sich. Seit 1997 engagiert sie sich in der Schloss Theatrum Herberge Hohenerxleben Stiftung für den Erhalt und den Wiederaufbau des 800 Jahre alten Schlosses in Hohenerxleben. In dem Schloss hat sie die Decken-, Wand- und Fliesenmalereien gestaltet.

Seit 2021 wirkt sie als Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Nikoline F. Kruse ist als Bühnenbildnerin des im Schloss ansässigen Ensemble Theatrum tätig. Die freischaffende Künstlerin engagiert sich zudem im Raum Aschersleben-Staßfurt in sozial-innovativen und pädagogischen Projekten.