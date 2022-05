Die MS Wissenschaft legt in Genthin an und präsentiert Forschung zum Mitmachen

Genthin - Bildung an Bord. Im Rahmen des „Wissenschaftsjahres 2022“ macht die MS Wissenschaft in Genthin fest. Vom 5. bis zum 8. Juni soll das Ausstellungsschiff des Bundesbildungsministeriums am Anleger an der Mühlenstraße vor Anker gehen und dabei nicht nur spannende Informationen für junge, sondern auch für ältere Besucher bereithalten.