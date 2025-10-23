Die Stadt Genthin ruft auf, bis zum 31. Oktober engagierte Menschen oder Organisationen für den Bürgerpreis vorzuschlagen.

Die Stadt Genthin sucht weitere Vorschläge für den Bürgerpreis 2025

Genthin - Wer sich in Genthin für andere starkmacht, soll dafür Anerkennung erfahren: Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin lobt den Bürgerpreis 2025 aus und lädt dazu ein, noch bis zum 31. Oktober Vorschläge einzureichen. Geehrt werden können Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen oder Organisationen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren und so das Zusammenleben in Genthin bereichern.