Einbrecher haben am Wochenende einen Solarpark bei Jerichow ins Visier genommen.

Mehr als 100 Panele eines Solarparks in Kade wurden gestohlen.

Kade - vs - Unbekannte haben vom Gelände eines Solarparks bei der Ortschaft Kade 156 Solarpanele gestohlen, informiert die Polizei. Um an die Panele zu kommen, müssen sie, so vermutet die Polizei, das Schloss des Eingangstores geöffnet haben, um dann die Platten zu demontieren und sie dann abzutransportieren. Dies geschah vermutlich mit einem Fahrzeug.

Durch die Polizei erfolgte vor Ort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung. Die Ermittlungen im vorliegenden Fall wurden aufgenommen. Der entstandene Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0.