Geschmückte Bäume, ein Lichterabend und „Advent am Rathaus“ sind in Vorbereitung.

So soll es im Dezember in Genthin auch in diesem Jahr aussehen.

Genthin - Im Dezember soll es in Genthin weihnachtlich werden. Schon am 1. Dezember gibt es eine Aktion auf dem Marktplatz.

Vor dem Rathaus ist dann ab 17 Uhr ein Lichterfest geplant. Dieses seit, so Dagmar Turian von der Stadtverwaltung, eine Idee der Mitarbeiter der Verwaltung gewesen, um mit den Genthinern zusammenzukommen. Es wird Teelichter in Gläsern geben, Feuerschalen und weitere Lichter. Versorgt werden die Besucher der Aktion von Rainer von Ende mit Glühwein und Bratwurst. Und damit nicht genug.

Bühnenprogramm und Adventsmeile

Statt eines Weihnachtsmarkes ist am 16. Dezember ab etwa 15 Uhr ein „Advent am Rathaus“ geplant. Dazu haben sich Ehrenamtliche und Einzelhändler zu einer Innenstadtgemeinschaft zusammengeschlossen und werden am Nachmittag eine Adventsmeile mit Bastelzelt für Kinder, Stockbrot zum Selbstbacken, Essensversorgung und einem kleinen Bühnenprogramm auf die Beine stellen.

Der Weihnachtsmann schaut auch vorbei und hat für die Kinder sicherlich etwas dabei. Außerdem ist, so die Stadt auf ihrer Facebookseite, ein kleines Bühnenprogramm geplant. Noch nicht offiziell angekündigt ist die Rückkehr des in der Vergangenheit beliebten „Advent in den Höfen“, bei dem Teilnehmer in der Innenstadt ihre Höfe für Besucher öffneten und kleinere Aktionen anbieten.

Letzte Absprachen Ende November

Ende November wird sich die Innenstadtgemeinschaft für letzte Absprachen unter der Regie der städtischen Tourismusmanagerin Marina Conradi treffen.

Außerdem gibt es ab 18 Uhr ein Konzert in der Trinitatiskirche mit den Chören und dem Musik-Express. Wie in den Vorjahren wird die Weihnachtsbaumschmück-Aktion dafür sorgen, dass die Innenstadt ein stimmungsvolles Weihnachtsambiente erhält. Ab Freitag, 1. Dezember, werden zahlreiche Weihnachtsbäume geschmückt, die die Händler vor ihren Geschäften aufstellen.

Außerdem gibt es Veranstaltungen von Vereinen, so planen auch der Geflügelzuchtverein, der Altenplathower Feuerwehrförderverein und der Förderverein Bürgerbahnhof Güsen weitere Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.