Diese Baumarten könnten in der Genthiner Gröblerstraße gepflanzt werden

Genthin - Fünf Bäume in der Gröblerstraße in Genthin sind im Januar gefällt worden, im Herbst sollen neue gepflanzt werden. Welche Baumart es werden soll, kann der Wirtschafts- und Umweltausschuss am kommenden Dienstag zumindest empfehlen.