Firma Omexom öffnet seine Türen für Besucher. Mehr als 5000 Euro für nachhaltige Aktionen in der Region ausgeschüttet.

Aktionstag beim Technikdienstleister in Genthin

Genthin - Hinter diese Türen schaut man nicht so oft: Der technische Dienstleiter Omexom öffnete seine Türen für Besucher und präsentierte sich mit einem umfangreichen Aktionstag. Höhepunkt war die Bekanntgabe der Gewinner einer Umweltinitiative, bei der elf Vereine, Organisationen, Kitas und Schulen aus dem Jerichower Land und der Altmark Startgeld für Projekt erhielten.

Insgesamt hatten elf Initiativen aus der Region Projekte eingereicht, die allesamt mit einem Startkapital bedacht worden. Moderatorin Karina Bergmann erläuterte, dass die Firma ihr eigentliches Budget für die Prämierung aufgrund der zahlreichen pfiffigen Vorschläge erhöht hat und insgesamt 5750 Euro statt 5000 ausgegeben werden.

Gewinner der Umweltprojekte bekannt gegeben

Es winken die Gewinner: Elf Vereine, Kitas, Schulen und Initiativen aus dem jerichower land und der Altmark werden bei umweltprojekten gefördert. Foto: Mike Fleske

Folgende Projekte werden mit je 1000 Euro gefördert:

Grundschule „Ludwig Uhland“ in Genthin: Schulleiter Martin Falk stellte das Konzept „Schulgarten „ vor. Dieser solle unter anderem mit einer Kräuterspirale, Stauden und einem Insektenhotel erneuert und ergänzt werden.

Kita „Lindenstrolche“ Hohenseeden: In der Nähe der Kita sollen zwei Hochbeete, Sträucher und Gartenbeete eingerichtet werden. Ziel sei es, so Sandra Krüger von der Kita, dass die Kinder auf eine spielerische Weise an ökologische zusammenhänge herangeführt werden.

Natur- und Heimatverein Parchen: „Bockwindmühle 2.0“, lautet der Titel eines Projektes, dass die Parchener bereits begonnen haben. Dahinter verbirgt sich laut Ortsbürgermeister Hubert Schwandt das Ziel, die Menschen im Ort generationsübergreifend zusammenzubringen. So solle vor der Parchener Mühle eine Blumenwiese entstehen und Platz für Insekten geschaffen werden gemeinsam mit den Erziehern und den Kindern der Kita werde zudem eine Frühlingsblühwiese eingerichtet.

Jugendclub Tucheim: Jugendclubleiter Luis Rademacher stellte die Idee „Umfeldgestaltung“ vor. Gemeinsam mit jugendlichen Besuchern des Clubs und dem Förderverein Tucheim soll die Naturbühne in der Nähe des Clubs wiederbelebt werden. Dafür seien bereits müll ud Steine entfernt worden. Außerdem werden rund um das Gebäude Pflanzen für Insekten und mehrere Obstbäume gepflanzt. Die Jugendlichen übernähmen dabei Baumpatenschaften und so Verantwortung für die Natur.

Unter Anleitung durften die jungen Besucher einen Bagger fahren. Foto: Mike Fleske

Folgende Projekte werden mit je 250 Euro gefördert:

Kurfürst Joachim Friedrich Gymnasium Wolmirstedt: Gründung einer Artenschutz AG, die sich mit der Haltung und der Zucht bedrohter Amphibien beschäftigen. Biologie-Lehrer Johann Lonzer erläuterte in Genthin, dass sich die Arbeitsgemeinschaft um den Erhalt bedrohter Amphibienarten kümmern wolle. Diese seien nicht so populär wie größere Tiere, sollten aber auch vor dem Aussterben gerettet werden.

Schülerfirma Krea(k)tiv der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ Genthin: Die Schülerfirma möchte Nisthilfen für Insekten und Wildbienen sowie insektengerechtes Blumenbeete einrichten.

Kita Zwergenland Kakerbeck (Kalbe): Die Kita möchte den angrenzenden Spielplatz neu bepflanzen und dabei Blühsträucher, Obststräucher und Bäume neu setzen. Damit soll für mehr Natur auf dem Gelände gesorgt werden.

Verein „Ipse excitare“ in Gardelegen: Der Verein möchte Brachflächen mit neuen Bepflanzungen versehen. An sechs Standorten sollen Möglichkeiten zum ökologischen Gärtnern, Kleinnisthilfen und Blühwiesen entstehen.

Heimatverein Parey: Der Verein möchte das Umfeld der Pareyer Paltrockwindmühle umweltfreundlich gestalten und Bienenwiesen, Stauden und ein Insektenhotel anlegen.

Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey: Unter dem Motto „Schule schöner machen“, wollen Schüler den Außenbereich der Aula neu gestalten. Dort sollen Rankhilfen, wilder Wein und Kletterrosen aufgebaut werden. Die Schüler versprachen zudem beim nächsten Schulfest Blumensamen zu verteilen, damit die Region aufblühen kann.

Kita „Max & Moritz“ in Altenplathow: Erzieher und Kinder wünschen sich den bau eines Lehmbackofens, um aus Zutaten aus der Region gesundes Brot backen zu können. Sinnvoll sei der Aufbau des Ofens auf dem Außengelände, da auf diese Weise Strom gespart werden könne.

Vereine und Organisationen präsentieren sich

Arbeitsalltag zum Mitmachen, gab es an den Präsentationsständen der Firma Omexom. Foto: Mike Fleske

Mit dem Aktionstag hat die Firma Omexom über ihre Arbeit als technischer Dienstleister für Industrieunternehmen, Energieversorger und Stadtwerke informiert. Bei Vorführungen konnten Besucher hautnah erleben, wie die Verlegung, Prüfung und Wartung von Kabelsystemen funktioniert. Aufgaben, die die Mitarbeiter tagtäglich übernehmen.

Die Band "Einzig & Artig" sorgte mit einem Musikprogramm für Unterhaltung. Foto: Mike Fleske

Außerdem gab es zahlreiche Vereine auf dem Gelände, so unterstützte die Feuerwehr Genthin, der Feuerwehrförderverein Altenplathow, das Deutsche Rote Kreuz und der Abiturjahrgang des Genthiner Bismarck-Gymnasiums sowie der Heidel-Event-Service den Veranstaltungstag.

Für Unterhaltung sorgten Auftritte von Kindergruppen aus der Region und die Band „Einzig & Artig“ mit einem Musikprogramm.