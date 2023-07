Genthin - Die Genthiner Zuckerfabrik als Konzert- und Party-Ort ist erstaunlich wandlungsfähig. Nachdem sie mit „Gestört aber geil“ erfolgreich zum Techno-Tempel avancierte und mit „Venga Venga Genthin“ die fröhlich-bunten 1990er- und 2000er Jahre-Hits gefeiert wurden, soll nun die „Neue Deutsche Welle“ (NDW) Open Air wieder aufleben.

Am 2. September treten dazu „Geier Sturzflug“, Markus sowie „Oppa und die Schlagerenkel“ live den Beweis an, dass die Songs der NDW nicht totzukriegen sind. NDW, das ist eine Bezeichnung für die Art von Musik, die ab 1976 als die deutschsprachige Variante des Punk und New Wave aufkam und Anfang der 1980er Jahre ihre kommerzielle Hochphase hatte. Eben mit „Geier Sturzflug“, die vom „Bruttosozialprodukt“ sangen und von der „Puren Lust am Leben“ - riesen Hits damals.

Ebenso die Songs von Markus: „Ich will Spaß“ oder „Kleine Taschenlampe“. Während Geier Sturzflug bis heute jede Party, auf die sie eingeladen werden, mit ihren alten NDW-Hits zuverlässig aufmischen, veröffentlicht Markus bis heute neue Alben, lässt sich in diversen Fernsehformaten wie „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ (Dschungelcamp) sehen.

Oppa und seine Enkel rocken und schlagern gleichermaßen

„Oppa und die Schlagerenkel“ touren seit einigen Jahren als Schlagerrockband durch die Lande. Immer mit dem Ziel, mit ihren ausgefallenen Interpretationen die Fans der deutschsprachigen Musik zum Rocken und Feiern zu bringen. Das Repertoire reicht von „1000-mal berührt“ über „Atemlos“ bis hin zu „Westerland“.

Robin Finzelberg will Schritt für Schritt das Gelände der Zuckerfabrik von einer Industriebrache zu einer Kulturstätte umwandeln. Das eignet sich dafür, denn eine gute Anfahrt ist über den Roßdorfer Weg gegeben. Parkflächen sind vorhanden oder ausbaubar. Die Zuckerfabrik war von 1901 bis 1990 in Betrieb und in dieser Zeit einer der größten Arbeitgeber der Region. Sie wurde 1901 als „Aktiengesellschaft für die Verwertung landwirtschaftlicher Produkte“ in Betrieb genommen und schloss 1990 für immer ihre Produktionstüren.

Tickets für das NDW-Open-Air am 2. September gibt es in der Touristinfo Genthin (Dattelner Straße 1), bei Lebensart in Parey (Hauptstraße 28) und online unter: www.rob-in.de