Direktvermarkter des Jerichower Lands befassen sich mit digitalen Vermarktungswegen

Hohenseeden - Die Bauernscheune der Agrargenossenschaft in Hohenseeden, so der Vorsitzende des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, sei ein Musterbeispiel für gelungene Direktvermarktung. Von einer leistungsstarken Agrargenossenschaft getragen, direkt an einer vielbefahrenen Bundesstraße gelegen, mit einer großen Auswahl hochwertiger, regionaler Produkte sei dies auch ein wirtschaftliches Erfolgsmodell, zumal es hier auch ein gastronomisches Angebot gibt.