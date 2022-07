DLRG: Junge Retter werden für Einsätze am Zabakucker See vorbereitet

Zabakuck - Die erste Woche ist geschafft, heißt es heute für Niklas Schneider. Der 17-Jährige hat in den vergangenen Tagen seine ersten Einsätze in der Wache der Genthiner Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Zabakucker See absolviert. Mit der bestandenen Prüfung in der Tasche ist er Begleiter für eine erfahrene Kraft bei den Wachdiensten am See. Dadurch soll er langsam aber sicher Erfahrungen sammeln.