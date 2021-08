Bundestagswahl 2021 Drei Genthiner Wege zur Briefwahl für den Bundestag

Um möglichst flexibel an die Briefwahlunterlagen zu kommen, bietet die Stadtverwaltung Genthin die Beantragung auf mehreren Wegen an. Es gibt ein analoges und ein digitales Angebot. Wer es vor Ort erledigen möchte, nutzt die Wahlkabine in der Meldebehörde.