Das Osterfeuer in der Kleingartenkolonie Heunrich Zille hat für einen Rekord gesorgt. Mit dreieinhalb Metern war es das größte Osterei-Osterfeuer im Landkreis.

Dreieinhalb Meter Licht und Wärme zu Ostern in Genthin

So genau weiß es Rainer von Ende vom Team „von Ende“ gar nicht, seit wann er in der Kleingartenkolonie das Osterfeuer veranstaltet. „Aber zehn Jahre sind es bestimmt“, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme. Und die Veranstaltimg des Wirts der Zille-Stuben ist ein ganz besonderer Publikumsmagnet.

Mit 3,50 Metern hat er am Karsamstag das größte Osterei-Feuer im Jerichower Land entzündet. „Wir machen das schon seit zehn Jahren, haben viele Formen ausprobiert, aber das Ei ist am beliebtesten“, sagte er im Gespräch mit der Volksstimme. Und das zog zahlreiche Bewunderer in die Kleingartenkolonie.