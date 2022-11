Dunkler Advent in Genthin - nur der Baum wird leuchten

Leuchtende Rentierfigur und beleuchtete Bäume wird es in diesem Jahr nicht geben. Nur der Weihnachtsbaum darf leuchten. Mit LED-Lampen und von 17 bis 22 Uhr.

Genthin - Auch die Stadt Genthin ist verpflichtet, über die Wintermonate Möglichkeiten zur Energieeinsparung umzusetzen. Von Gesetzes wegen, so Dagmar Turian, sei man dazu angehalten. Wie das geschehen kann, daran werde derzeit in der Verwaltung gearbeitet. Erste Überlegungen machte die zuständige Fachbereichsleiterin in dieser Woche öffentlich.