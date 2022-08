Durchgreifen gegen Vandalismus in Genthin: Zusätzliche Polizeistreifen rund um Schulgelände

Nach Beschädigungen an der Grundschule Stadtmitte wird der Bereich stärker überwacht.

Genthin - Der Außenbereich der Grundschule Stadtmitte in Genthin ist in den Sommerferien durch Vandalismus beschädigt worden. Alkoholflaschen sind zerschlagen und auf den Sportplatz geworfen worden, Tornetze wurden so lange mit einem Feuerzeug bearbeitet, bis große Löcher entstanden und ein Basketballkorb ist mit Gewalt aus der Verankerung gebrochen worden.