Eckhaus in der Genthiner Friedenstraße verkauft

Genthin - Das traditionsreiche Wohn- und Geschäftshaus in der Friedenstraße 2 in Genthin ist verkauft. Im Januar hatte ein Bieter aus Hessen das stark sanierungsbedürftige Gebäude für 7.700 Euro im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben. In der vergangenen Woche wurde laut Stendaler Landgericht die Versteigerung mit der Schlussverteilung abgeschlossen.