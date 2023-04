50 Eiertrudler toppen an der Jerichower Holländermühle den Rekord des Vorjahres. Damit wird ein alter Brauch neu belebt. Was vor Ort los war.

Eiertrudeln an der Holländermühle

Die Geschwister Heidi und Wilhelm aus Österreich, die zu Besuch bei ihrer Großmutter in Genthin sind, kennen den Brauch des Ostereiertrudelns nicht. Wilhelm erzielte sogar einen 5. Platz.

Jerichow - Das Gelände rund um die Jerichower Holländerwindmühle war am Donnerstag Austragungsort eines österlichen Wettbewerbes. Der Förder- und Heimatverein Stadt- und Kloster Jerichow rief auf zum nunmehr zweiten Ostereiertrudel-Wettbewerb - ein Veranstaltungsformat, das es in anderen Kommunen der Region in einer vergleichbaren Form nicht gibt.