Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Zum Einstand sangen die Kinder mit ihren Erzieherinnen „Wer will die fleißigen Handwerker sehen?“. Ein Lied für die Maurer, die Glaser und andere Gewerke - zum Dank, dass sie in den letzten Monaten so fleißig angepackt und ihnen das schöne, neue Gebäude geschaffen haben. Seit dem Ende der Schließzeit Anfang August hat die katholische Kita „Sonnenschein“ in Genthin einen Anbau, der insbesondere für die Krippenkinder genutzt wird. Gestern wurde das Gebäude offiziell eröffnet und - was für einen kirchlichen Bau noch wichtiger ist - von Ortspfarrer Stephan Donath geweiht und gesegnet.