Ein Exponat aus Genthin ist jetzt in der Börde zu sehen

Karl-Heinz Koszior (vorn links) übergab das neue Ausstellungsstück im vergangenen Jahr in Anwesenheit von Radsportlegende Täve Schur (vorn rechts) an den Chef des Museums, Horst Schäfer (vorn Mitte).

Genthin - „Es ist geschafft“, sagt Karl-Heinz Koszior und hält stolz eine Schenkungsurkunde in die Höhe. Auf dieser ist vermerkt, dass er dem Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen in der Börde ein besonderes Geschenk gemacht hat.