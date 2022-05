Ein in Genthin unvergessener Angestellter des Waschmittelwerkes

Am 4. August 1921 wurde der Grundstein für das Waschmittelwerk in Genthin gelegt. Möglicherweise ist auf dem Bild auch Alexander Platzbecker zu sehen.

Genthin - Auch mehr als 70 Jahre nach seinem Tod ist der Name der Familie von Alexander Platzbecker in Genthin nicht vergessen. Könnte man im Archiv der Stadt stöbern, würde der Name Platzbecker häufig in alten Ratsakten auftauchen. Auch in der Historie des Mitgliedsverzeichnis des Fördervereins des Genthiner Bismarck-Gymnasiums muss der Name auftauchen. Denn Hermann, der jüngste Sohn von Alexander Platzbecker, war viele Jahre im Verein seiner ehemaligen Schule.