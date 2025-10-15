Mit 95 Jahren steht Karl-Heinz Helm noch immer für Engagement im Sport. Jetzt erfüllt sich mit dem Bau der neuen Leichtathletikanlage sein letzter großer Wunsch.

Ein Leben für den Sport – Karl-Heinz Helm ist seit 75 Jahren Mitglied im Verein

Genthin - Karl-Heinz Helm ist eine lebende Legende des Genthiner Sports – und 2025 schreibt er gleich doppelt Geschichte. Der 95-Jährige ist seit unglaublichen 75 Jahren Mitglied im SV Chemie Genthin, genau so lange, wie es den Verein überhaupt gibt. Mit aktuell 1050 Mitgliedern ist der SV Chemie Genthin so stark wie nie zuvor. Doch nur ein Mann war von der ersten Stunde an dabei, als der Verein noch BSG Chemie Genthin hieß: Karl-Heinz Helm.