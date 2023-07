Klimatschutzmanager? Wollen wir auch! sagten Rat und Verwaltung vor zwei Jahren. Schließlich müsste den Genthin nicht selbst finanzieren. Allein, den Posten will keiner.

Ein Posten in Genthin, den keiner will: auch im vierten Anlauf findet sich kein Klimaschutzmanager

Am Geld liegt's nicht

Genthin - Auch, wenn er sich sonst aufgrund seines Amtes zurückhält - diesmal stellte auch Stadtratsvorsitzender Gerd Mangelsdorf in der Sitzung des Rates am Donnerstag alle Fragen, die ihm auf den Nägeln brennen. Unter anderem auch die, was denn jetzt nun mit der geplanten Stelle eines Klimaschutzmanagers sei.