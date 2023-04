Nur in der Dattelner Straße in Genthin darf derzeit entgegen der Einbahnstraße geradelt werden. Ein Zusatzschild macht es möglich.

Genthin - Eigentlich gelten Einbahnstraßen für alle rollenden Verkehrsteilnehmer, egal ob Radfahrer oder Autofahrer. Wer sich nicht daran hält, zahlt: Radler 20 Euro, Autofahrer 50 Euro. Doch es gibt Ausnahmen – zumindest für Radfahrer. Erlaubt nämlich ein Zusatz am Einbahnstraßenschild das Befahren in beide Richtungen, darf ein Radler auch entgegen der Einbahnstraße fahren. In Genthin ist dies derzeit nur in der Dattelner Straße, aus Richtung Kreismuseum zur Bahnhofstraße, erlaubt. In allen anderen Einbahnstraßen müssen sich die Radler an die vorgegebene Pfeilrichtung halten.