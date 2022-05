Heimatverein Güsen pflanzt 30 neue Bäume - weitere Projekte in Planung

Zu einem Pflanzaktionstag hatte der Heimatverein „Wir sind Güsen“ in den Bienengarten eingeladen. Ziel war es, gemeinsam mit interessierten Bürgern 30 heimische Obstbäume, alles alte Obstbaumsorten, zu pflanzen. Der Verein plant noch mehr.

Güsen - Trotz der Ausläufer des Sturmtiefs konnte der „PflanzAktionsTag“ stattfinden. In Vorbereitung darauf waren durch einige Mitglieder des Heimatvereins bereits einige Pflanzlöcher gegraben worden. Steffen Jahn und Peter Timpel hoben dann am Freitagnachmittag die übrigen Pflanzlöcher aus. Außerdem wurde in den Tagen zuvor ein erster Regner zur Bewässerung der Bäume durch eine Braunschweiger Firma gesetzt. Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, Bienen glücklich zu machen und plant daher noch weitere Aktionen.