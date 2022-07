Eine persönliche Betrachtung in Genthin: Wenn die Rente nicht fürs Pflegeheim reicht

Genthin - Was passiert mit mir, wenn ich im Alter in ein Pflegeheim muss und die Kosten aus eigener Kraft nicht bestreiten kann? Eigentlich habe ich noch ein paar Jahrzehnte Zeit, um mich mit dieser frage auseinanderzusetzen. Aber der Pflegesektor ist ein ständig diskutiertes Feld, so wird man auch in jüngeren Jahren an die Thematik erinnert.