Einheimisch oder nicht nicht, das ist die Frage bei den Ersatzpflanzungen in der Genthiner Gröblerstraße

Fünf Eschenahorn-Bäume aus der Allee in der Gröblerstraße mussten bereits gefällt werden. Es werden nicht die letzten sein. Diskutiert wird jetzt die Art der Bäume, die an ihrer Stelle gepflanzt werden sollen - einheimisch oder nicht ist hier die Frage.

Genthin - Es geht um fünf Bäume in der Gröblerstraße in Genthin. Im Januar sind sie gefällt worden, im Herbst sollen neue gepflanzt werden. Welche Baumart es werden soll, darüber wollte der Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Dienstagabend nicht abstimmen – zu lückenhaft seien die Angaben in der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung, so der allgemeine Tenor.