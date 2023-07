So werden die NP-Märkte in Genthin und Burg künftig aussehen

Burg/Genthin - Der Umbau der früheren NP-Märkte schreitet voran. In diesem Jahr hat der Betreiber, die Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst vor allem die Märkte im Zerbster Raum umgerüstet. Vor Kurzem ist ein ehemaliger NP am Zerbster Fischmarkt und in der vergangenen Woche einer im Zerbster Ortsteil Lindau in der Nähe von Gommern und Möckern als nah & gut-Markt neu eröffnet worden.