Eil
Rundgang durch Genthin Einst Gefängnis - heute Vereinsdomizil: Das passiert mit der Lindenstraße 5 in Genthin
Beim Rundgang mit der Bürgermeisterin war die Lindenstraße eine Station. Ein geschichtsträchtiger Ort, der einst die Justiz der Stadt prägte.
Genthin - Gute Nachrichten hatte Genthins Bürgermeisterin beim jüngsten Rundgang durch die Stadt für die Nutzer der Räume in der Lindenstraße 5 im Gepäck. Das städtische Gebäude, das vielen älteren Einwohnern noch als „der Knast“ in Erinnerung ist, steht aktuell weder vor einem Umbau noch vor einem Abriss.