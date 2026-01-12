weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Rundgang durch Genthin Einst Gefängnis - heute Vereinsdomizil: Das passiert mit der Lindenstraße 5 in Genthin

Beim Rundgang mit der Bürgermeisterin war die Lindenstraße eine Station. Ein geschichtsträchtiger Ort, der einst die Justiz der Stadt prägte.

12.01.2026, 16:20
Bürgermeisterin Dagmar Turian hatte gute Nachrichten für einige Genthiner Vereine.
Genthin - Gute Nachrichten hatte Genthins Bürgermeisterin beim jüngsten Rundgang durch die Stadt für die Nutzer der Räume in der Lindenstraße 5 im Gepäck. Das städtische Gebäude, das vielen älteren Einwohnern noch als „der Knast“ in Erinnerung ist, steht aktuell weder vor einem Umbau noch vor einem Abriss.