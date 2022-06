Rutsche, Reck, Schaukel und Klettergerüst Einweihung des neuen öffentlichen Spielplatzes in Gladau gestaltet sich zu kleinem Dorffest

Bisher gab es in Gladau nur einen Spielplatz an der Kita „Storchennest“. Kurzfristig eingeworbene Fördermittel machten den Bau eines neuen, öffentlichen Spielplatzes in der Friedensstraße möglich.