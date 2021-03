Neue Spiel- und Sportanlage an der Dürerschule in Parchen. Foto: Simone Pötschke

Eine neue Sportanlage auf dem Schulhof - damit ging ein langersehnter Wunsch der Parchener Dürerschule in Erfüllung.

Parchen l Coronabedingt konnten nur zwei Klassen der Parchener Förderschule in dieser Woche den großen Moment miterleben, als Landrat Steffen Burchhardt (SPD) den neuen, äußerst ansprechenden Sportplatz samt Kleinfeldsportplatz, einer dreireihigen Tribüne, einer Laufbahn und weiteren Leichtathletik-Anlagen offiziell übergab. Ein Wermutstropfen, der jedoch die Tragweite des langersehnten Tages für den Alltag der Förderschule mit Ausgleichsklassen nicht in Frage stellen konnte.



„Natürlich haben wir uns die Eröffnung des Sportplatzes ganz anders vorgestellt“, räumte so auch Schulleiterin Petra Lubig in ihrer kurzen Ansprache ein. Einladungen für ein Sommerfest seien verschickt worden, alle seien voller Vorfreude gewesen, doch leider musste alles kurzfristig wegen des Lockdowns abgesagt werden. Doch das Fest werde irgendwann gefeiert, versicherte die Schulleiterin. Vorerst ließen alle Anwesenden aus Anlass des Tages bunte Luftballons gen Himmel steigen, um dann endlich von der neuen Anlage Besitz ergreifen zu können.



Finanziert aus Eigenmitteln

Der Landkreis hat in die Sportanlage, die nach einer einjährigen Bauzeit auf einem Teil des bisherigen Schulhof angelegt wurde, insgesamt 410 000 Euro aus Eigenmitteln investiert. Vorbei sind damit die Zeiten des eingeschränkten Sportunterrichts auf dem benachbarten Sportplatz der Gemeinde. Alte, unsichere Spielgeräte haben ausgedient. Spiel-und Klettergeräte wurden in die Schulsportanlage integriert. Pflanzen, Sträucher und Hecken verschönern das Erscheinungsbild.



Rückblickend brachte die Schulleiterin bei der Übergabe ein Gespräch des Landrates mit dem Schülerrat im Jahr 2016 in Erinnerung. Dabei hätten die Förderschüler ihre Ideen zur Gestaltung des Schulgebäudes und -hofes vorgetragen und dem Landrat in Kartenform an die Hand gegeben. Diese Karten wurden von ihm an die Architektin weitergereicht.



Bei der ersten Projektbesprechung, erinnerte sich Petra Lubig, habe die Architektin diese Karten aus der Tasche gezogen und gemeint „Mal sehen, was sich machen lässt“. Die Übergabe der Sportanlage wertete die Schulleiterin im Hinblick auf diese Vorgeschichte als Beleg dessen, dass den Förderschülern positive Aufmerksamkeit durch den Landkreis entgegengebracht werde.



Persönliche Worte an den Landrat

Das sei durchaus nicht selbstverständlich. Petra Lubich richtete, für offizielle Anlässe eher ungewöhnlich, deshalb auch sehr persönliche Worte an den Landrat. Er habe die Schüler nicht nur angehört. Er habe ihnen damals zugehört und die Förderschüler ernst genommen, für wichtig erachtet.



Zur offiziellen Einweihung der Anlage hatte der Fotokurs der Schule für den Landrat Kärtchen mit Fotos von dem alten Zustand des Schulgeländes vorbereitet, die Fotos des jetzigen Zustandes gegenübergestellt wurden. Auf den Neubau der Schulsportanlage wird an der Förderschule im kommenden Jahr die Neugestaltung des Schulhofes folgen.



Fläche wird entsiegelt

Im Zuge dieses Vorhabens ist geplant, die bestehenden Betonflächen auf dem Gelände aufzubrechen und zu entsorgen, so dass die komplette Schulhoffläche ein neues Antlitz erhält. Zeitgleich sollen die Versorgungsleitungen kontrolliert und gegebenenfalls auch ausgetauscht werden. Außerdem sind auch hier Bepflanzungen und neue Sitzgelegenheiten geplant.