Für insgesamt 340.000 Euro entstand in Kleinwusterwitz ein Krippen-Anbau für die Kita „Gänseblümchen.“ Mit dessen Fertigsstellung ist die Zeit der Ausnahmegenehmigungen vorbei.

Einzug in fertigen Krippen-Anbau an Kita „Gänseblümchen“ Kleinwusterwitz

Kleinwusterwitz - Kita-Leiterin Lisa Hüttenrauch war am Sonnabend eine gefragte Frau. Während im grünen Außenbereich der Kita „Gänseblümchen“ bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem fast ein wenig Volksfeststimmung aufkam, führte die junge Frau immer wieder neugierige Besucher fach- und sachkundig durch den neuen Anbau der Kita, der eigens für die Jüngsten, für die Krippenkinder, gebaut wurde. Auf 87 Quadratmetern entstanden hier Räumlichkeiten, darunter ein Gemeinschaftsraum, ein Schlafbereich und Sanitäranlagen. 340.000 Euro wurden in diesen Neubau investiert, wobei der Landkreis das Vorhaben mit deutlich mehr als 50 Prozent förderte. Ein Wermutstropfen schien am Sonnabend fast vergessen. Bedingt durch Corona schleppten sich die Bauarbeiten zeitlich länger dahin als ursprünglich geplant.