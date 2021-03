Mit vielen Themen befassten sich die Hauptausschuss-Mitglieder in ihrer jüngsten Sitzung. Unter anderem für die Fähre Ferchland-Grieben.

Parey/Güsen l Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder für einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb der Fähre Ferchland-Grieben in Höhe von 5000 Euro für die Dauer von zunächst fünf Jahren ab der Inbetriebnahme aus. Die Bürgermeisterin wurde ermächtigt, dazu eine Vereinbarung mit dem neuen Betreiber, der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH (NJL) zu treffen. Damit erhöht die Gemeinde Elbe-Parey ihren Zuschuss freiwillig von 4500 Euro auf 5000 Euro. Hintergrund für die Zuschüsse, die von den beiden Landkreisen Stendal und Jerichower Land sowie den Anrainergemeinden aufgebracht werden sollen, ist der Fakt, dass man beim Weiterbetrieb der Fähre mit einem jährlichen Defizit von rund 40.000 Euro rechnet, so Bürgermeisterin Nicole Golz. Die durchschnittlichen Einnahmen je Betriebstag wurden vom bisherigen Nutzerverhalten und der bisherigen Preise abgeleitet. Daraus ergibt sich das erwähnte Defizit. Wenn alle kommunalen Gremien dem Beschlussvorschlag zustimmen, bedeutet dies eine finanzielle Verpflichtung der Landkreise von jährlich 10.000 Euro sowie der Anrainergemeinden von 4500 Euro.



Umwege derzeit rund 34 Kilometer lang

Nachdem die Gemeinde Elbe-Parey als Betreiber der Fähre erklärt hatte, sie das jährliche Defizit nicht mehr tragen kann, wurde die Fährverbindung im Sommer des vergangenen Jahres eingestellt. Diese hatte Proteste in der Bevölkerung zur Folge. Es kam zu zahlreichen politischen Willensbekundungen zum Erhalt des Fährbetriebes. Die Fähre Ferchland-Grieben ist als landesbedeutsam eingestuft. Sie hat eine hohe Bedeutung insbesondere für die Bevölkerung und für den Tourismus. Mit der Stilllegung des Fährschiffes kann die Elbe auf einer Länge von etwa 34 Kilometern nicht mehr überquert sind. Daraus ergeben sich erhebliche Umwege.



Die Hauptverwaltungsbeamten aus den Anrainergemeinden und Anrainerkreisen Stadt Tangerhütte, Einheitsgemeinde Jerichow, Gemeinde Elbe-Parey, Stadt Tangermünde sowie die Landkreise Jerichower Land und Stendal kamen seit Juni 2020 regelmäßig zusammen, um über das gemeinsame Ziel, den dauerhaften Erhalt der Fähre, zu beraten. Mit Unterstützung von Heinz Baltus wurde dabei eine gemeinsame Konzeption für eine dauerhafte Lösung erarbeitet. Es galt eine Entscheidung zu treffen, ob der Betrieb der bisherigen motorbetriebenen Fähre oder eine Gierseilfähre langfristig die bessere Alternative darstellt. Man kam einstimmig zu dem Entschluss, dass langfristig die Vorzüge der Gierseilfähre überwiegen, heißt es in der Darstellung zum Sachverhalt. Ausschlaggebend dafür war, dass eine Gierseilfähre auch ohne ein zusätzliches Ausbaggern der Elbe bei Niedrigwasser länger fahren kann als ein motorbetriebenes Fährschiff. Eine Gierseilfähre würde damit mehr Zulässigkeit für die Nutzer bieten. Außerdem gäbe es geringere qualitative und quantitative Anforderungen an das Personal. Der Verschleiß wäre geringer und für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit stehe die Ersparnis von Kraftstoff.



Alte Anlieger müssen ertüchtigt werden

Für den Betrieb einer Gierseilfähre muss die bestehende Fähre umgerüstet und die alten Anlieger ertüchtigt werden. Das vorhandene Fährschiff befindet sich entsprechend seines Alters in einem guten Zustand. Es ist auch weitestgehend abgeschrieben. Die Gemeinde Elbe-Parey möchte kein Betreiber der Fähre mehr sein. Sie zeigt sich bereit, zu einem angemessenen Preis die Fähre an den neuen Betreiber zu verkaufen. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses haben sich die Mitglieder mit dem Verkauf der Fähre Ferchland-Grieben befasst.



„Die niedrigen Betriebskosten setzen allerdings Investitionen in die Fähre und die Anlieger voraus“, heißt es in der Darstellung zum Sachverhalt. Diese belaufen sich nach erster Schätzung auf rund 700.000 Euro. Der größte Teil dieser Summe fließt in die Erneuerung und Verlängerung der alten Rampen in die Elbe. Das ist erforderlich, weil eine Gierseilfähre immer im Strom liegen muss. Das wäre mit den aktuellen Anliegern nicht machbar. Das Land Sachsen-Anhalt hat für das Vorhaben eine finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt.



Technische Realisierbarkeit ist möglich

Die handelnden Akteure sind davon überzeugt, dass eine technische Realisierbarkeit einer Gierseilfähre sowie die Genehmigungsfähigkeit des Eingriffes in die Elbe möglich sind. Mit dem Wasserstraßenschifffahrtsamt hat es bereits Gespräche gegeben. Der künftige Betreiber muss aber das Fährschiff für den Schifffahrtsverkehr wieder zulassen und die Genehmigungen für den Eingriff in die Wasserstraße einholen.



Der Landkreis Jerichower Land ist bestrebt, den weiteren Betrieb der Fähre über die eigene Nahverkehrsgesellschaft (NJL) sicherzustellen. In der Darstellung zum Sachverhalt heißt es dazu: „Hier lassen sich aufgrund der artverwandten Tätigkeit und der Größe des Unternehmens Synergieeffekte erwarten. Die kommunale Familie will Ihren Beitrag zum Erhalt der Fähre leisten und einen Teil des durchschnittlich zu erwartenden Defizites tragen.“



Jerichow bewilligt 10.000 Euro Zuschuss 2020

Der Stadrat der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow hatte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem jährlichen Zuschuss in Höhe von 4500 Euro unter dem Vorbehalt der Finanzierung der Umrüstung der Fähre zur Gierseilfähre durch das Land Sachsen-Anhalt zugestellt. Die Stadt Jerichow hatte bereits im vergangenen Jahr einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro bewilligt, der aber aufgrund der Stilllegung nicht benötigt wurde.



Der Gemeinderat Elbe-Parey stimmt in seiner Sitzung am 23. März über die Beschlussvorlage zum jährlichen Zuschuss für die Fähre Ferchland-Grieben ab.