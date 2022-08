Elbe-Parey feiert Fest der Vereine - Logistikregiment der Bundeswehr wird offizieller Partner

Nach längerer Corona-Pause und auf neuem Platz wurde in Parey das 7. Fest der Vereine gefeiert. Das Logistikregiment der Bundeswehr und die Gemeinde haben ihre Partnerschaft besiegelt.

Parey - Das 7. Fest der Vereine der Gemeinde Elbe-Parey wurde unter dem Motto „Heimat gemeinsam erleben“ gefeiert, was die teilnehmenden Ortschaften und Vereine umsetzten. Die Ortschaften Ferchland (hatte am Vortag ihr Fährfest) und Zerben nahmen nicht teil. Landrat Steffen Burchhardt war „froh, wieder in viele Gesichter blicken zu können. Die Gemeinde Elbe-Parey ist klein, aber fein. Hier ist viel gewachsen“.