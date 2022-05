Elbe-Parey nutzt Fördermöglichkeit „Demokratie leben“ kaum

Weil die Resonanz auf das Bundesprogramm „Demokratie leben“ in der Gemeinde Elbe-Parey bisher nur sehr gering war, hat Elke Förste das Programm in der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt. Damit soll mehr Interesse geweckt werden.

Güsen - „Wir reden jedes Jahr über den Antrag, um beim Bundesprogramm ,Demokratie leben’ mitzumachen. Aber in der Gemeinde Elbe-Parey läuft in dieser Hinsicht nur etwas über das Jugendhaus in Parey. Das Jugendhaus stellt seine Anträge über den Förderverein Elbe-Parey“, erklärte Bürgermeisterin Nicole Golz in der Sitzung des Gemeinderates in Güsen. Doch auch andere Vereine könnten die Möglichkeit nutzen.