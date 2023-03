Die Gemeinde Elbe-Parey will jedes Jahr Bäume pflanzen und grüner werden. Dafür werden Spender und Paten gesucht. Was Interessierte wissen müssen.

An der neugestalteten Bushaltestelle in Hohenseeden wurden nun auch noch die angekündigten Bäume gepflanzt.

Elbe-Parey - Jedes Jahr sollen in der Gemeinde Elbe-Parey eine individuell festgelegte Anzahl von Bäumen gepflanzt werden. Das hat sich die Verwaltung zum Ziel gesetzt. Die Anpflanzungen erfolgen in Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern oder auch auf der Grundlage der Vorgaben der Baumschutzsatzung nach Baumfällungen auf ehemaligen Baumstandorten. Vorgesehen sind dabei auch Bestandserweiterungen durch zusätzliche Anpflanzungen in bisher baumlosen Straßenabschnitten. Damit sollen auch die Vorteile dieser Baumpflanzungen wie zum Beispiel das Speichern von Kohlendioxid, Sauerstofflieferung, das Kühlen und Reinigen der Luft, der Lärmminderung sowie als Schattenspender an heißen Tagen genutzt werden.