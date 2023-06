Elbe-Parey will sich am 13. August präsentieren

Parey - Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Fest der Vereine am Sonntag, 13. August. Die Veranstaltungen finden vom 11. bis 13. August auf dem Festplatz am Jugendhaus statt.

Bürgermeisterin Nicole Golz stellte die Frage nach der Wichtigkeit dieses Festes. „Das Fest ist unheimlich wichtig für die Gemeinde und die Gemeinsamkeit.“ Aus Zerben und Güsen war niemand anwesend. Nicole Golz: „Da fehlt dann ein Stück Einheitsgemeinde.“ Außerdem ist das Fest wichtig für den Förderverein Elbe-Parey. Er wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, etwas für die Vereine zu tun, ohne finanzielle Mittel der Gemeinde zu beanspruchen. „Der Förderverein muss auch eigene Projekte inszenieren“, so die Bürgermeisterin. Und fügte hinzu: „Im letzten Jahr war es eine gelungene Veranstaltung: allein organisiert und an einem neuen Veranstaltungsort. Ich würde mich freuen, wenn das Fest in diesem Jahr noch erfolgreicher wird.“ Cora Schröder erinnerte daran, dass das Fest auch die Möglichkeit biete, um sich den Besuchern zu präsentieren. Das Fest trage auch dazu bei, die Vernetzung der Vereine untereinander zu verbessern. Es stand die Frage im Raum, ob der kleine Einmarsch zu Beginn des Festes und die abschließende Kaffeetafel beibehalten werden sollen.

Doch eine kleine Kritik zum letzten Jahr musste sein. Betroffen davon war die abschließende Kaffeetafel. Nicole Golz: „Als die Kaffeetafel begann, packten die Vereine schon ihre Sachen ein. Auf diese halbe Stunde kommt es da auch nicht mehr an.“ Die Kaffeetafel soll das Fest der Vereine beschließen und auch dazu genutzt werden, um den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen und noch einmal miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das 8. Fest der Vereine steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heimat gemeinsam erleben“. Die Vertreter der Vereine und Institutionen sprachen sich dafür aus, den Einmarsch und die Kaffeetafel beizubehalten. Der Kleintierzuchtverein Ferchland wird sich in diesem Jahr zum ersten Mal in das Fest der Vereine einbringen. Auch die Bundeswehr wird wieder mit dabei sein.

Vorsitzender und Musikleiter des Schalmeienorchesters Parey, Carsten Hannig, sieht Probleme, ob der Besetzung seines Orchesters, auch wegen des fehlenden Nachwuchses. „Viele sind zu diesem Termin noch im Urlaub.“ Doch alle Anwesenden bestätigten, dass zum Einmarsch das Schalmeienorchester dazu gehört.