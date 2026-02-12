Der Weg in die Schule beginnt früher, als viele denken. Welche Termine jetzt entscheidend sind und was Eltern unbedingt wissen sollten, zeigt der Überblick.

Die Jahrgänge 2020 und 2021 müssen ab kommenden Jahr zur Schule.

Genthin - Der erste Schultag ist ein großer Schritt – für Kinder genauso wie für ihre Familien. Doch bevor die Schulmappe gepackt wird, steht eine wichtige Entscheidung an, die jetzt vorbereitet werden muss.

Für das Schuljahr 2027/2028 beginnt in Genthin die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten die Termine im Blick behalten, denn sie legen den Grundstein für den kommenden Bildungsweg ihrer Kinder.

Wer ist von der Anmeldung betroffen?

Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 geboren wurden. Diese Kinder müssen an der jeweils zuständigen Grundschule im Stadtgebiet Genthin angemeldet werden. Welche Schule zuständig ist, richtet sich nach dem Schulbezirk, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Wann und wo findet die Anmeldung statt?

Die Anmeldungen erfolgen direkt an den Grundschulen zu festgelegten Terminen im Februar 2026. Die Grundschule Uhland führt die Anmeldung am 16., 18. und 19. Februar 2026 durch. Die Grundschule Stadtmitte lädt am 23. und 24. Februar 2026 ein.

An der Grundschule Diesterweg ist die Anmeldung im Zeitraum vom 16. bis 20. Februar 2026 möglich. Für die Grundschule Tucheim gibt es kein festes Zeitfenster, auch hier werden die Eltern individuell informiert, heißt es von der Stadtverwaltung weiter.

Benachrichtigung und Schulbezirke

So würden alle genannten Grundschulen die Erziehungsberechtigten rechtzeitig über das genaue Vorgehen benachrichtigen. Eine Übersicht der geltenden Schulbezirke liege in den Kindertageseinrichtungen aus und soll zusätzlich veröffentlicht werden.

Rückfragen und Ansprechpartner

Bei offenen Fragen stehe der Fachbereich Bürger, Organisation und Soziales der Stadt Genthin zur Verfügung. Dieser ist im Rathaus am Marktplatz 3, Zimmer 2.03, oder telefonisch unter 03933 876 214 erreichbar.