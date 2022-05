Schiffstaufe Emissionsfreies Boot Elektra aus Derben wird in Berlin getauft

Im Berliner Westhafen hat am Montag die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey das Boot „Elektra“ getauft. Nach fast zweijähriger Bauzeit in der Schiffswerft Hermann Barthel in Derben und der Überführung in den Berliner Westhafen kann jetzt die Langzeiterprobung dieses emissionsfreien Schubbootes beginnen.