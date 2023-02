Aufbau der Geräte noch in dieser Woche geplant

Unweit der Dorfkiche soll in Zabakuck an zentraler Stelle der neue öffentliche Spielplatz entstehen.

Zabakuck - Bauamtsleiterin Julia Bolle informierte auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates am Freitagabend, dass die in Aussicht gestellten Spielgeräte bereits geliefert wurden und schon in dieser Woche auf dem Dorfplatz aufgestellt werden könnten.