Nadja und Eric Maahs Brettin am Nachmittag im Wahllokal in Brettin. Sie geben ihre Stimmen ab. In der Einheitsgemeinde Jerichow wird am 29. Januar 2023 ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidaten stehen zur Wahl, hier ein Blick ins Wahllokal in Brettin am Nachmittag, um 18 Uhr schließen die zwölf Wahlokale. Dann wird ausgezählt.

Simone Pötschke