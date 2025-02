Tricks der Täter Enkeltrick-Betrüger: Polizei Jerichow verrät Notfall-Tipps für Senioren

Ob am Telefon oder an der Haustür – Betrüger denken sich immer neue Maschen aus, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Jerichower Polizei verrät, wie man sich in diesen Situationen am besten verhält.